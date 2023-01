Couple d’Américains enlevé et séquestré

« Je ne voulais pas me retrouver dans un sac mortuaire »

Gary Arnold nie avoir participé à l’enlèvement et à la séquestration d’un couple de septuagénaires américains en septembre 2020 et affirme que s’il est apparu dans l’affaire à un certain moment, c’est parce qu’il avait été contraint de le faire sous la menace.