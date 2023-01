« Nadine, c’était une joie de vivre. J’avais toujours beaucoup de plaisir avec elle. » La propriétaire du logement de Nadine Flora Alinanyinyi est ébranlée par le décès de la jeune mère, retrouvée morte jeudi dans son appartement à Mont-Saint-Hilaire.

« C’est triste. Très très triste. C’était vraiment une bonne personne », confie à La Presse la propriétaire, Marjolaine Dubois.

Vers 14 h jeudi, les policiers ont découvert la victime, inanimée, dans son domicile situé rue Joseph-Elzéar-Bernier. Elle a été transférée en centre hospitalier où son décès a été constaté. La cause de sa mort est toujours inconnue, a indiqué la sergente Audrey-Anne Bilodeau, porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ).

À l’arrivée des policiers, un nourrisson se trouvait sur place. Il a été pris en charge et conduit à l’hôpital de façon préventive. Le dossier a été transféré aux enquêteurs des crimes contre la personne de la SQ.

Vendredi matin, au passage de La Presse, d’imposantes taches de sang étaient visibles dans le corridor menant à l’appartement de la victime. En matinée, des proches de la victime et des voisins étaient toujours rencontrés par des policiers, a indiqué la sergente Bilodeau.

Nadine Flora Alinanyinyi habitait au troisième étage d’un triplex, avec une collègue camerounaise, dans un quartier résidentiel de Saint-Hilaire. « Elles sont arrivées au Québec le 1er janvier 2020 en pleine tempête de neige », se remémore la propriétaire.

« Une personne douce et travaillante »

La femme de 34 ans était préposée aux résidants à la résidence Le Quartier Saint-Hilaire du Groupe Maurice depuis son arrivée du Cameroun en 2020. Elle était en congé de maternité depuis peu.

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, COLLABORATION SPÉCIALE

« Madame Alinanyinyi était reconnue comme une personne douce et travaillante et elle était fort appréciée de ses pairs et des résidants », a déclaré Marie-Ève Généreux, directrice des communications corporatives au Groupe Maurice dans une déclaration envoyée à La Presse.

Comme deux de ses collègues camerounaises, elle avait été embauchée à la résidence dans le cadre d’un programme de recrutement à l’international. « [Elle] était toujours employée du Groupe Maurice trois ans plus tard, une belle fierté pour notre organisation », a ajouté Mme Généreux.

Le Groupe Maurice a indiqué offrir du support psychologique aux employés ainsi qu’aux résidants touchés par le drame, a indiqué Mme Généreux.