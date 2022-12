Un possible prédateur sexuel aurait fait au moins deux victimes

Un possible prédateur sexuel est maintenant accusé d’avoir séquestré et agressé deux femmes en à peine 10 jours cet automne à Laval. Le Service de police de Laval alerte le public et souligne que Marc-André Cauvier aurait pu faire « plusieurs » autres victimes avec des « stratagèmes d’attaques différents ».

L’homme de 54 ans avait d’abord fait l’objet d’une sortie médiatique par la police de Laval en octobre à la suite de son arrestation pour une sordide tentative d’enlèvement survenue quelques jours plus tôt. Les policiers sont revenus à la charge mercredi, puisque l’enquête a révélé que Marc-André Cauvier aurait agressé une autre femme à la fin du mois de septembre.

Selon les policiers, Marc-André Cauvier s’en serait pris à une femme de 21 ans qui s’était fait déposer dans le stationnement de la station de métro Montmorency par un véhicule Uber le 1er octobre. La plaignante se dirigeait vers son véhicule lorsque l’accusé aurait tenté de la kidnapper. Elle a toutefois réussi à prendre la fuite.

Le résidant de Sainte-Sophie, près de Saint-Jérôme, fait face à des chefs d’enlèvement, de séquestration et de voies de fait pour cette affaire, en plus d’un chef pour avoir tenté d’administrer des substances stupéfiantes à ses victimes. Cette dernière infraction est passible de l’emprisonnement à vie.

L’autre agression est survenue le 19 septembre à Laval. Les circonstances n’ont toujours pas été précisées par le corps policier. Dans ce dossier, Marc-André Cauvier est accusé de séquestration, d’agression armée et d’avoir étouffé ou étranglé la victime.

Notons que si le Service de police de Laval évoque des « crimes de nature sexuelle », aucun chef d’agression sexuelle n’a été déposé, confirme la procureure de la Couronne Me Marie-Philippe Guimond-Méthé.

« Bien que son modus operandi soit similaire, les enquêteurs n’écartent pas l’hypothèse qu’il aurait pu utiliser différents stratagèmes auprès d’autres victimes », soutient le Service de police de Laval dans un communiqué.

Selon les enquêteurs, il est « probable » que Marc-André Cauvier ait sévi depuis plusieurs années sur la Rive-Nord et à Laval. Les forces de l’ordre publient ainsi une photo montrant l’accusé un peu plus jeune.

PHOTO FOURNIE PAR LA POLICE DE LAVAL Marc-André Cauvier quand il était plus jeune

Son enquête sur remise en liberté est prévue le 21 décembre. Il demeure détenu d’ici là.

Toute personne qui aurait été victime de Marc-André Cauvier peut communiquer de façon confidentielle sur la Ligne Info-police au 450 662-INFO (4636) ou composer le 911 et mentionner le dossier LVL-221 001-007.