Quatre jeunes hommes, dont deux mineurs, ont été arrêtés la nuit dernière non loin de la résidence de l’entrepreneur déchu Tony Accurso, à Deux-Montagnes, en possession de matériel incendiaire.

Vers 2 h 30, des patrouilleurs de la Régie de police du lac des Deux-Montagnes ont intercepté une voiture transportant les suspects « dont le comportement leur apparaissait louche » dans le secteur de la 15e avenue, a indiqué le porte-parole du corps policier, Jean-Philippe Labbé.

« Lors de l’interception, ils ont remarqué la présence de matériel pouvant servir à allumer un incendie. Considérant qu’on était dans le secteur de la 15e avenue et qu’on y avait eu deux incendies criminels plus tôt cet été et des fusillades, ils ont procédé à l’arrestation des quatre occupants du véhicule », a-t-il expliqué.

Les quatre suspects, deux âgés de 18 ans et deux de 17 ans, ont été interrogés par des enquêteurs puis remis en liberté sous condition et promesse de comparaître. Aucun d’eux n’avait un dossier judiciaire ni n’était des policiers.

Tony Accurso rencontré

« On est actuellement à rencontrer M. Accurso à savoir s’il a reçu des menaces où s’il a des informations à nous donner en lien les évènements de cette nuit », précise Jean-Philippe Labbé. Rappelons que des proches du magnat immobilier résidents sur la même rue que lui ont été visés par différents méfaits depuis plusieurs mois.

« On a des raisons de croire que c’est [chez Tony Accurso] que [les suspects] s’en allaient », ajoute-t-il.

La police n’a pas divulgué la nature du matériel incendiaire que les suspects avaient en leur possession au moment de leur arrestation.

La Régie de police du lac des Deux-Montagnes soumettra au Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) un dossier afin que les quatre jeunes fassent l’objet d’accusations de complot et de possession de matériel incendiaire.

Pour le moment, on ignore pour quelle raison ils auraient voulu s’en prendre à Tony Accurso ou à sa résidence.

Une vague de méfaits

Un conflit commercial entre des membres de la famille de Tony Accurso impliqués dans une entreprise de construction était la principale hypothèse étudiée par les enquêteurs de la Régie de police du Lac des Deux-Montagnes pour expliquer la vague de méfaits qui visent les enfants de l’entrepreneur déchu, avait rapporté La Presse en octobre dernier.

Celle-ci a débuté en juillet dernier, alors que le VUS Range Rover blanc de la conjointe du fils de Tony Accurso, Giovanni, a été ciblé par un incendiaire.

Puis, le 24 août, des coups de feu ont été tirés vers la maison voisine, sans faire de blessés.

Deux jours plus tard, de nouveaux coups de feu ont été tirés, cette fois-ci sur la résidence de Giovanni Accurso, quelques heures à peine après que Tony Accurso eut joint La Presse pour dire qu’il n’était pas la cible de ces attaques.

À la mi-octobre, ce fut ensuite au tour de la résidence de sa fille Lisa et de Karol Fortin qui a été complètement détruite par un incendie.

Des traces d’un accélérant auraient été trouvées. Le couple n’habitait plus la maison, en location, mais inoccupée au moment du sinistre. D’ailleurs, la plupart du temps, lors des méfaits, les occupants n’étaient pas présents dans les résidences.