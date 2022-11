Un pirate canado-russe qui menait des attaques au rançongiciel de grande ampleur a été arrêté en Ontario, ont annoncé les autorités américaines.

Hugo Joncas Équipe d'enquête, La Presse

Mikhail Vasiliev, 33 ans, de Bradford, aurait déployé le rançongiciel LockBit pour attaquer des infrastructures critiques et de grands groupes industriels dans le monde. Il attend son extradition aux États-Unis, selon le département américain de la Justice (DOJ).

« L’un des pirates au rançongiciel les plus prolifiques au monde a été arrêté le 26 octobre en Ontario, à la suite d’une enquête complexe menée par la Gendarmerie nationale française, avec l’appui d’Europol, du FBI et de la Gendarmerie royale du Canada », mentionnait de son côté l’agence de collaboration entre polices européennes, dans un communiqué apparu en ligne, puis retiré.

Le DOJ parle plutôt d’une arrestation « hier » dans son communiqué, donc le 9 novembre. La Presse n’a pas encore obtenu d’explications sur les deux dates mentionnées, mais les Américains disent agir après le dépôt d’une plainte criminelle dans l’État du New Jersey, qui vient d’être rendue publique.

Selon le DOJ, Vasiliev risque jusqu’à cinq ans de prison pour une « conspiration afin d’endommager intentionnellement des ordinateurs protégés et transmettre des demandes de rançon ».

La police fédérale (GRC) n’a toujours pas répondu à nos questions au sujet de l’opération. Selon nos informations, la Police provinciale de l’Ontario a elle aussi considérablement contribué à l’enquête.

Dans son communiqué, Europol mentionnait un Russe de 33 ans, mais sans le nommer. « Il est connu pour ses demandes de rançon de 5 à 70 millions d’euros » (7 à 95 millions de dollars canadiens), mentionne l’agence.

Parmi les plus « destructeurs »

Apparu vers janvier 2020, LockBit est devenu « l’un des rançongiciels les plus actifs et les plus destructeurs », selon Washington. Il a été utilisé « contre au moins 1000 victimes aux États-Unis et dans le monde », signale le communiqué du DOJ. Les membres du gang aurait formulé pour plus de 100 millions US en demandes de rançon et auraient obtenu des dizaines de millions en paiements.

Le FBI enquêtait sur LockBit depuis mars 2020.

Comme la plupart des autres rançongiciels, le gang qui l’exploite pénètre le système informatique ciblé, vole des informations sensibles qui s’y trouvent, avant de les encypter pour en retirer l’accès à leur propriétaire. Le gang exige ensuite une rançon à la victime pour lui redonner accès aux données, sans quoi il menace de les publier en ligne.

L’opération est un autre coup dur pour un opérateur de rançongiciel qui s’activait du Canada. En octobre, un juge de Floride a condamné le narcotrafiquant et cyberpirate québécois Sébastien Vachon-Desjardins à 20 ans de prison. Cet ancien fonctionnaire fédéral de Gatineau a touché 21,5 millions en exploitant le rançongiciel Netwalker, l’un des pires au monde, aujourd’hui démantelé.

Avec l’arrestation d’un de ses principaux artisans, LockBit risque lui aussi de cesser ses activités, croit un expert de la cybersécurité qu’a consulté La Presse.

« Ça pourrait bien être la fin du rançongiciel, dit Brett Callow, analyste des menaces à la firme d’antivirus Emsisoft. Les cybercriminels n’auront plus confiance en l’intégrité du gang. Ils vont se demander quelles informations le pirate arrêté a en sa possession, et si elles pourraient permettre de remonter jusqu’à eux. »