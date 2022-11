Un jeune tueur a été condamné à 13 ans de prison pour le meurtre gratuit de Normand Paradis, un homme de 87 ans. Yoan Pauzé, âgé de 19 ans au moment des faits, avait poignardé à plusieurs reprises la victime lors d’une entrée par effraction en se faisant passer pour un policier.

Mayssa Ferah La Presse

Yoan Pauzé a plaidé coupable à l’accusation d’homicide involontaire jeudi matin au Palais de justice de Montréal. Le juge Marc-André Blanchard a ensuite entériné la suggestion commune de la Couronne et de la Défense, qui était de 13 ans.

« Le tribunal espère que le temps saura apaiser la peine [de la famille de la victime] et leur apporter une certaine quiétude », a déclaré le juge Blanchard en rendant sa décision. Le Tribunal a condamné un geste « gratuit » envers une victime vulnérable alors qu’elle se trouvait dans son propre logement.

Un faux policier

La nuit du 9 octobre 2020, le jeune homme aux lourds antécédents criminel frappe aux murs et aux portes de plusieurs logements d’un immeuble du secteur d’Anjou, à Montréal. Il se présente comme un policier lavallois. Il venait de se faire expulser du logement en raison de son agressivité.

Plusieurs appels sont faits au 911. Les agents sur place inspectent d’abord un véhicule dans le garage, vandalisé par le jeune tueur.

Ils localisent plus tard la victime, Normand Paradis, « un homme sans histoire qui n’a aucun lien avec l’accusé ou les amis de ce dernier », peut-on lire dans les documents de cour résumant les faits.

Il est assis sur une chaise, le linge imbibé de sang, le corps blessé par onze coups de couteau.

Yoan Pauzé s’enfuit, en laissant l’arme du crime derrière lui.

Problème de toxicomanie

Au moment du meurtre, Yoan Pauzé venait d’être remis en liberté malgré de graves accusations reliées aux armes à feu. Il était alors âgé de 19 ans et avait consommé une importante quantité de drogues et d’alcool. Le jeune criminel était en libération conditionnelle et sous le coup d’une probation.

Yoan Pauzé, aux prises avec des problèmes de consommation depuis l’âge de 13 ans, « devient agressif lorsqu’il consomme », peut-on lire dans l’exposé des faits. Il avait « le regard vide » lors de son arrestation. Dans l’autopatrouille, il complimente le maître-chien sur son chien et affirme être surpris d’être à Montréal : il pensait se trouver à Laval. Les policiers le décrivent alors comme « extrêmement confus. »

Compte tenu de sa détention provisoire, il devra passer un peu moins de dix ans derrière les barreaux.

La Couronne était représentée par Me Nadia Bérubé et Me Simon Lapierre. Me Marie-Lyne Tremblay défendait Yoan Pauzé.