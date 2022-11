D’importants délais préhospitaliers en cause

Il est « fort probable » que l’important délai de 8 h 30 qu’il aura fallu aux services d’urgence pour transférer un poupon en crise de la communauté attikamek de Manawan, dans Lanaudière, jusqu’au CHU Sainte-Justine, à Montréal, en avril dernier, a eu un impact sur ses chances de survivre.

Vincent Larin La Presse

C’est ce qu’indique la coroner Géhane Kamel dans son rapport rendu public mardi sur les circonstances ayant mené à ce drame en avril 2022.

Le 31 mars dernier, la petite Niteïyah Chilton a éprouvé « des symptômes d’allure grippale » qui ont mené ses parents à contacter l’infirmière de garde au dispensaire de la communauté, situé à près de 200 km au nord de Joliette, dans Lanaudière.

Malgré la recommandation de l’infirmière de lui administrer de l’acétaminophène, elle se serait mise à convulser le lendemain, ses parents réclamant dès lors un transport ambulancier.

L’appel est passé à 20 h 59, mais comme les équipes de Manawan sont en débordement, il est transféré à une équipe de Saint-Michel-des-Saints, qui mettra 1 h 48 pour arriver au dispensaire.

Résultat : l’enfant est pris en charge au Centre hospitalier régional de Lanaudière à 2 h 30, soit 5 h 30 après l’appel initial au 911. Compte tenu de son état critique, il est alors décidé de transférer le poupon au CHU Saint-Justine, où il arrivera à 5 h 32, soit 8 h 30 après l’appel initial au 911.

À ce moment, malgré les efforts de l’équipe médicale du CHU Sainte-Justine, « le pronostic neurologique est sombre », écrit la coroner Géhane Kamel dans son rapport, et le décès de l’enfant est constaté à 8 h 50.

« Dans ce contexte, et compte tenu de l’évaluation médicale initiale, il m’apparaît fort probable que des délais de cette importance ont eu un impact sur la survie de l’enfant et méritent qu’on réfléchisse à des moyens pour les réduire et ainsi éviter que cela ne se reproduise », poursuit-elle.

Trois recommandations

Dans ces circonstances, la coroner émet deux recommandations au gouvernement. D’abord, elle invite le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) à « compléter, dans les meilleurs délais [son] vaste projet de transformation des soins préhospitaliers d’urgence, incluant le transport par hélicoptère ».

Selon ce que le MSSS a indiqué à la coroner, il planche déjà sur une telle réforme, quoiqu’aucune date de mise en application n’est indiquée.

La coroner Kamel recommande également au ministère de l’Enseignement supérieur de considérer la mise en place des cohortes collégiales d’origine autochtones pour les programmes de soins préhospitaliers, et ce, « pour pallier le manque d’effectifs en ce domaine dans les régions éloignées ».

Déjà, en avril dernier, des voix s’étaient élevées dans la foulée de la mort tragique du poupon pour réclamer la création d’une formation collégiale pour les paramédicaux réservée aux Autochtones.

« Ces retards, également causés par un manque d’effectifs ambulanciers, doivent nous amener à réfléchir à des solutions à l’extérieur des cadres établis », insiste pour sa part la coroner Géhane Kamel.

Finalement, elle invite le dispensaire de Manawan à privilégier le bon moyen de transport afin de réduire les délais de transfert, par exemple, en ayant recours au service par hélicoptère lorsque la situation le requiert.

En effet, la situation aurait « sans doute dû commander une évaluation initiale qui aurait privilégié un transport autre que terrestre », indique-t-elle.