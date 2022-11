Le restaurant Nuits de Beyrouth, à Laval, a été la proie d’un deuxième incendie suspect dans la nuit de lundi à mardi, après un autre incident du genre la veille.

Frédérik-Xavier Duhamel La Presse

« On peut confirmer qu’hier et cette nuit, on a eu deux fois des incendies dans un établissement licencié qui est situé sur [le boulevard] Curé-Labelle », a indiqué Érika Landry, du Service de police de Laval (SPL).

Le premier incident a eu lieu vers 4 h 30 lundi matin, mais le feu s’est éteint de lui-même à l’extérieur d’une façade du bâtiment. Un témoin a appelé les services d’urgence à nouveau peu avant 1 h mardi lorsqu’il a vu des flammes à l’intérieur de l’établissement.

« Les deux dossiers sont transférés à notre section des enquêtes incendies », a déclaré l’agente Landry. Elle n’était pas en mesure de dire mardi si les deux évènements sont liés.

Le restaurant Nuits de Beyrouth n’en est pas à ses premiers déboires. Il a aussi été incendié en octobre, et des suspects ont été accusés en lien avec des menaces faites à cet établissement et d’autres restaurants de la région.