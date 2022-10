(Laval) Cinq individus ont été arrêtés en lien avec une vague de menaces ayant pour cible des restaurateurs de Laval et de la couronne nord de Montréal.

Vincent Larin La Presse

Ils devront faire face à des chefs d’accusation d’incendie criminel, possession de matière incendiaire, méfaits et agression armée, a fait savoir le Service de police de Laval (SPL).

Ces arrestations ont pu être effectuées grâce au travail des enquêteurs des escouades des Crimes contre la personne et des Crimes généraux du SPL.

Ceux-ci se sont attardés à plusieurs signalements faits au courant de l’été selon lesquels une vague de violence sévissait envers des propriétaires de restaurants sur le territoire de Laval et de la couronne nord.

« Une somme d’argent était exigée aux propriétaires en échange d’un service de protection. Les propriétaires qui refusaient de se plier à ces demandes auraient ensuite reçu des menaces de mort et des menaces d’incendier les bâtisses abritant leurs commerces », précise le SPL par communiqué lundi.

Ainsi, Marc Arthur Aurélien, 47 ans, est accusé d’avoir incendié, le 5 juillet, un restaurant situé sur le boulevard Curé-Labelle, dans le secteur de Chomedey. Il a comparu au palais de justice de Laval et demeure détenu.

Les suspects Jean Jacques Tuelenake, Tommy Gabriel Collin-Arias et Majdi Benbaha, âgés respectivement de 20, 28 et 23 ans, auraient commis une agression armée et des voies de fait causant des lésions lors d’une fête le 9 juillet. Ils ont été arrêtés et ont comparu au palais de justice de Laval. Collin-Arias et Benbaha demeurent détenus tandis que Tuelenake a été libéré avec des conditions à respecter.

Isai Octavius, âgé de 20 ans, est accusé quant à lui d’avoir incendié, le 7 octobre, un restaurant situé aussi sur le boulevard Curé-Labelle, dans le secteur de Chomedey. Il a comparu au palais de justice de Laval et a été libéré avec des conditions à respecter.