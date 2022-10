La raffinerie Braya Renewable Fuels à Come By Chance, à Terre-Neuve-et-Labrador

(Come By Chance) L’un des huit travailleurs qui avaient été blessés lors d’une explosion dans une raffinerie de Terre-Neuve-et-Labrador au début de mois de septembre est mort, ont annoncé les propriétaires.

La Presse Canadienne

L’entreprise Braya Renewables, propriétaire de la raffinerie située à Come By Chance, a confirmé le décès de l’homme peu après que le syndicat représentant les travailleurs eut publié un message sur Facebook en son honneur.

Le 2 septembre, huit travailleurs avaient été transportés à l’hôpital à la suite de cette explosion survenue à environ 150 kilomètres à l’ouest de Saint-Jean. Six des huit travailleurs ont pu regagner leur domicile, tandis qu’un d’entre eux demeure hospitalisé.

La cause de l’explosion, et de l’incendie qui en a découlé, est présentement sous enquête par la police et par la division de la santé et de la sécurité au travail de la province.

La raffinerie, qui est un employeur majeur dans la région, a déjà été une usine de production de pétrole, mais elle a entrepris une conversion vers le diesel renouvelable et le carburant durable.

