(Montréal) Les recherches ont repris dimanche pour trouver un chasseur octogénaire qui ne s’est jamais rendu à destination, là où d’autres chasseurs l’attendaient au Saguenay–Lac-Saint-Jean. En soirée, l’homme manquait toujours à l’appel. Les autorités poursuivront leur effort lundi matin afin de le retrouver.

La Presse Canadienne

Marcel Maltais, un résidant de Saint-Raymond, dans la MRC de Portneuf, a été vu pour la dernière fois le 6 octobre dernier à Hébertville, dans la MRC de Lac-Saint-Jean-Est.

Ce n’est que quelques jours plus tard que ses proches ont réalisé qu’il manquait à l’appel.

« En fait, cet homme-là aurait quitté pour la chasse il y a plusieurs jours et ses proches, inquiets d’être sans nouvelles, ont fait appel aux autorités (vendredi) », a précisé le sergent Stéphane Tremblay, porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ).

Les recherches se concentrent dans le secteur de la route 169, près du lac Saint-Jean et de la Réserve faunique des Laurentides.

Des recherches ont eu lieu toute la journée samedi et un poste de commandement a été établi dans le secteur, alors que des patrouilleurs de la Sûreté du Québec et des bénévoles ont ratissé une partie d’un secteur forestier à pied et en véhicules tout-terrain (VTT). L’hélicoptère de la Sûreté du Québec avait aussi été mis à contribution.

« Et puis dimanche, les recherches se poursuivent. Toujours dans le secteur du kilomètre 50 de la route 169 dans le parc des Laurentides. On a des patrouilleurs en VTT qui sillonnent le secteur boisé. L’hélicoptère des Forces armées canadiennes devrait se joindre aux recherches en journée ainsi que des bénévoles structurés en VTT », a précisé le sergent Tremblay.

L’aide du public également sollicitée

Marcel Maltais était au volant d’un véhicule Chevrolet S-10 bleu, 2002, immatriculé au Québec 056 RBY. Il pourrait remorquer un VTT bleu, Polaris, sport, sur une remorque.

L’octogénaire mesure 1,63 m (5 pi 4 po). Il pèse environ 66 kg (145 lb). Il a les cheveux blancs, les yeux bruns et il porte des lunettes de vue. La dernière fois qu’il a été vu, il portait une casquette noire avec des inscriptions rouges, un manteau à carreaux noir et bleu, des pantalons bleus et des espadrilles grises.

Toute personne qui apercevrait Marcel Maltais est priée de communiquer avec le 911. Toute information pouvant permettre de le retrouver peut aussi être communiquée, de façon confidentielle, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1800 659-4264.