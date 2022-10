(Chelmsford) Un Britannique a été condamné à la prison à vie par la justice du Royaume-Uni pour le meurtre d’une jeune Canadienne qui avait fait le voyage pour aller le rencontrer.

La Presse Canadienne

Dans un communiqué, la police d’Essex a annoncé que Jack Sepple devra purger une peine de 23 ans et demi de prison pour avoir poignardé à mort Ashley Wadsworth de Vernon en Colombie-Britannique.

Selon les policiers, Mme Wadsworth, 19 ans, a été poignardée et étranglée au cours d’une longue agression survenue le 1er février dans la résidence de l’homme âgé de 23 ans.

Plus tôt dans la journée, les policiers affirment que deux proches de la jeune victime avaient reçu des messages textes disant que Mme Wadsworth avait besoin d’aide et qu’elle voulait partir de la résidence. Puis, d’autres messages ont suivi selon lesquels tout était réglé. Les autorités ont déterminé que ces derniers messages avaient été transmis après le décès de la jeune femme.

Ashley Wadsworth avait rencontré Jack Sepple en ligne. Il a plaidé coupable, le mois dernier, d’avoir commis son meurtre.

Dans une déclaration fournie par l’entremise de la police, la mère de la victime, Christy Gendron, a souligné que sa fille était une belle jeune femme brillante et qu’elle était « le pilier de leur petite cellule familiale ».