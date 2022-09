Un homme et une femme sont morts vendredi soir après avoir été touchés par balles dans un stationnement commercial de Longueuil.

Delphine Belzile La Presse

Les policiers ont reçu un appel vers 20 h 15 vendredi soir rapportant des coups de feu tirés dans un stationnement commercial sur la rue de Lyon à Longueuil, indique le Service de police de l’agglomération de Longueuil.

Un homme et une femme ont été atteints et immédiatement emmenés par ambulance dans un centre hospitalier. Quelques heures plus tard, les deux victimes ont succombé à leurs blessures.

Selon les autorités, les coups de feu auraient été tirés d’un véhicule qui a quitté les lieux avant l’arrivée des agents. Un périmètre de sécurité a été établi et une enquête est en cours pour déterminer les motifs de la fusillade. Aucune arrestation n’a encore été rapportée.