Meurtre d’un policier à Toronto

Le suspect avait un dossier criminel

(Toronto) Le suspect qui serait à l’origine des fusillades qui ont coûté la vie à un policier et au propriétaire d’un garage de pièces automobiles, plus tôt cette semaine dans la grande région de Toronto, avait un long dossier criminel et a déjà été lié à un gang.