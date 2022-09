Palais de justice

Non, les armes et la drogue ne sont pas autorisées

Plus d’une centaine de « cartes couteaux » (minces comme une carte de crédit), un pistolet électrique (Taser), des poings américains, « une canne-épée », du gaz poivre et des drogues de toutes sortes. Tels sont quelques-uns des objets saisis dans les effets personnels de ceux qui se sont présentés dans les six plus gros palais de justice de la province depuis 2016.