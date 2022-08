Un homme dans le début de la vingtaine a été arrêté le week-end dernier en lien avec des dizaines de coups de feu qui avaient été tirés il y a deux semaines dans le secteur de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles. Il s’agit du quatrième suspect interpellé par les autorités dans ce dossier.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

C’est ce qu’a annoncé lundi le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). Le Montréalais, âgé de seulement 20 ans, a été arrêté à Vancouver par l’Équipe multisectorielle dédiée aux armes à feu (EMAF) de la police montréalaise, de concert avec la police locale de cette métropole de la Colombie-Britannique.

« Le suspect se terrait en Colombie-Britannique depuis plusieurs jours. Il sera rapatrié dans la métropole au cours des prochains jours et comparaîtra au palais de justice de Montréal », a indiqué le corps policier dans un communiqué de presse.

Dans une déclaration, la directrice intérimaire du SPVM, Sophie Roy, a souligné « le travail exemplaire du personnel » montréalais, ainsi que celui de la police de Vancouver « qui a permis cette nouvelle arrestation s’ajoutant aux trois précédentes ». « Je réitère aux Montréalaises et aux Montréalais que nos équipes sont dédiées dans la lutte contre la violence armée et que nous travaillons collectivement sans relâche. Nous ne baisserons jamais les bras », a insisté Mme Roy.

80 tirs en 24 heures

Ces épisodes de violence remontent aux 10 et 11 août derniers. Le premier était survenu vers 22 h, sur la rue Pierre-Bonne, dans une zone industrielle. Une jeune femme de 20 ans avait alors été prise pour cible alors qu’elle se trouvait dans son véhicule. Une trentaine de coups de feu ont été tirés vers elle, mais « par miracle », la victime n’a subi que des blessures mineures à cause des éclats de verre.

Le lendemain, le 11 août, peu avant minuit, quatre suspects ont été vus « en train de tirer près de 50 coups de feu » sur le boulevard Maurice-Duplessis, près de la 27e Avenue. Un homme et une femme âgés dans la vingtaine ont d’abord été ciblés devant un restaurant. Les suspects ont ensuite tiré en direction d’un employé dans la soixantaine, qui marchait dans le stationnement dudit restaurant.

« Seule la femme a été atteinte par des projectiles, mais on ne craint pas pour sa vie. Les suspects ont ensuite pris la fuite à bord d’une voiture compacte identique à celle utilisée lors de l’évènement de la veille. Ils ont perdu le contrôle du véhicule quelques kilomètres plus loin et la voiture a abouti dans un fossé », relatent les autorités.

Trois autres hommes avaient déjà été arrêtés dans ce dossier. Quelques heures après les faits, le 12 août, une vaste opération policière avait en effet permis aux patrouilleurs d’interpeller Dardy Lavaud, 18 ans, et Robby Valère, 23 ans. Puis, 11 jours plus tard, le 23 août, Josué Agnant, 21 ans, avait à son tour été arrêté. Le trio a déjà comparu devant un juge au palais de justice. Ils sont entre autres accusés de deux tentatives de meurtre.

Une enquête demeure en cours, afin d’identifier d’autres potentiels suspects. Toute personne qui détiendrait une information pertinente en lien avec ce dossier est d’ailleurs invitée à contacter le 911, un poste de quartier ou encore le centre confidentiel d’Info-Crime Montréal, en composant le 514-393-1133. Un formulaire de signalement peut également être soumis de façon anonyme en ligne.