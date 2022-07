(Laval) Une multitude de vols de véhicules survenus à Laval viennent d’être élucidés par la police qui a procédé au cours des derniers jours à neuf arrestations.

La Presse Canadienne

Le Service de police de Laval (SPL) précise que les vols ont été faits dans différents stationnements d’établissements hôteliers de Laval, surtout la nuit.

Parmi les neuf bandits arrêtés, trois sont d’âge mineur et les autres ont entre 20 et 30 ans. Ils font notamment face à des accusations de vols de véhicules et de possession d’outils de cambriolage.

Les suspects ont été rencontrés par les enquêteurs du SPL avant d’être remis en liberté provisoire sous conditions avec promesse de comparaître au tribunal ultérieurement.

La police raconte qu’une opération a été déployée après un cumul de signalements en lien avec des vols d’automobiles. Ce qu’elle appelle le « Projet Quartz » a permis de démasquer les suspects qui ciblaient des véhicules dispendieux, notamment des marques Honda CR-V, Acura RDX, Jeep Grand Cherokee et Wrangler, Ram 1500, Dodge Durango et Ford F-150 et F-250.

Le Service de police de Laval invite toute personne qui aurait de l’information à transmettre à propos de vols de véhicules sur son territoire à communiquer avec la police.