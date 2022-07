Tanvir Singh déclaré non criminellement responsable

Tanvir Singh, l’homme qui a violemment battu une fillette de 10 ans à Pointe-aux-Trembles en mars dernier, a été déclaré non criminellement responsable en raison de ses troubles mentaux.

Alice Girard-Bossé La Presse

L’homme pourrait toutefois recevoir l’étiquette d’« accusé à haut risque ». Une ordonnance pour une évaluation en ce sens a été demandée mardi par le juge Alexandre Dalmau. Tanvir Singh sera en détention stricte pendant la durée de l’évaluation, soit 30 jours.

Selon les conclusions du rapport, la Couronne jugera si elle dépose une requête pour déclarer Tanvir Singh « accusé à haut risque », a indiqué à La Presse la procureure de la Couronne, Me Annabelle Sheppard.

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE Me Annabelle Sheppard, procureure de la Couronne

Le tribunal peut déclarer que la personne est un accusé à haut risque si elle est jugée non criminellement responsable, mais a une forte probabilité de récidive violente. Cette étiquette permet de restreindre considérablement ses sorties à l’extérieur de l’hôpital psychiatrique.

Agression en mars dernier

L’agression en cause dans cette affaire s’est produite sur le boulevard du Tricentenaire, près de la rue Notre-Dame, le 14 mars dernier. Vers 11 h 30, deux jeunes filles « circulaient sur un trottoir lorsqu’elles ont été abordées par un homme de 21 ans qui, soudainement, s’en est pris à une jeune fille en la tabassant », avait alors indiqué le porte-parole de la police de Montréal, Raphaël Bergeron.

Des passants se sont interposés pour mettre fin à l’agression. Presque au même moment, des patrouilleurs qui passaient par là sont intervenus et ont arrêté l’homme. Transportée à l’hôpital, la victime souffrait notamment d’un choc nerveux et avait été grièvement blessée, ayant reçu plusieurs coups à la tête. Sa vie n’a toutefois pas été menacée.

Tanvir Singh avait été accusé de voies de fait graves, de voies de fait armées, de voies de fait causant des lésions corporelles et de possession d’une arme dans un dessein dangereux pour la paix publique.

L’accusé reviendra en cour devant le juge Dalmau le 22 août. « On va alors prendre connaissance du rapport et juger si on présente une requête pour qu’il soit accusé à haut risque », a conclu Me Sheppard.

Avec Louis-Samuel Perron et Henri Ouellette-Vézina, La Presse