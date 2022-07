Meurtre de Meriem Boundaoui

Des témoins silencieux ont forcé le SPVM à « sortir des sentiers battus »

Une écoute électronique massive et menée sur plusieurs fronts, des scénarios d’infiltration nombreux et imaginatifs, des techniques d’enquête inusitées utilisées même à l’étranger. Face à un manque de collaboration de certains témoins clés, les enquêteurs des Crimes majeurs du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), aidés de leurs collègues de plusieurs autres sections, n’ont pas lésiné sur les moyens et ont rivalisé d’imagination pour élucider le meurtre de Meriem Boundaoui, 15 ans, tuée par balle en février 2021.