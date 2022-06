Deux importants réseaux de voleurs de véhicules viennent d’être démantelés par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), dont l’un d'eux serait responsable de 46 vols distincts qui étaient destinés à l’exportation outre-mer. Ce type de crime a explosé l’an dernier dans la métropole.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Quatre hommes âgés dans la fin de la vingtaine constituent le premier groupe interpellé par les forces de l’ordre, il y a quelques jours. Les deux principaux suspects de ce premier groupe, André Ferreira Dedeus et Andres Dario Olea Ortiz, sont tous deux âgés de 27 ans.

Ils font face à une série de chefs d’accusation, dont vol de véhicule à moteur, possession d’outils de cambriolage, bris de condition et complot. Ils ont tous deux été arrêtés le 31 mai et ont comparu devant un juge peu après. Ils demeureront détenus jusqu’à la suite de leurs procédures judiciaires, prévue jeudi. Guillaume Constantin-Laberge et Pascal Monjeau Denis, respectivement âgés de 26 et 27 ans, devront aussi faire face à des accusations de complot, de possession d’équipements de cambriolage et de vols de véhicules. Ils ont toutefois été libérés sous promesse de comparaître.

Au total, ce premier groupe aurait dérobé pas moins de 46 véhicules utilitaires sport (VUS), en majorité des voitures Honda de modèle CR-V et Accord. Les vols se sont échelonnés sur plusieurs mois, entre avril et décembre 2021. D’après les enquêteurs, les voitures étaient destinées « à l’exportation outre-mer », plusieurs ayant été retrouvées « à l’intérieur de conteneurs au port de Montréal ».

Un deuxième groupe de voleurs est par ailleurs présentement accusé en vertu d’un mandat d’arrêt signé le 1er juin. Brandon Robertson, Amy Vuong Miron, Wail Bousselham, Xavier Alexander Holcomb, Soulaimane Laaouissi, Catherine Brisebois et Caleb Payet, sont tous âgés entre 18 et 27 ans.

Ils font face à une série d’accusations de vol de voiture, de possession d’équipements de cambriolage et de fraude, mais aussi de possession de drogues illégales ou encore d’armes illicites. Parmi les véhicules volés par ce second groupe, on comptait aussi des voitures de marque Honda, mais aussi de marque Infiniti.

Dans les deux cas, l’enquête se poursuit afin d’identifier des complices qui pourraient avoir collaboré avec ces réseaux de vols de véhicules. Toute personne détenant une information pertinente au sujet des accusés ou de leurs crimes est invitée à contacter le 911, son poste de quartier ou encore le centre anonyme et confidentiel d’Info-Crime Montréal, en composant le 514-393-1133.

Un crime en hausse

Le tout survient alors que les vols de véhicule ont explosé l’an dernier, passant de 4789 en 2020 à 6527 en 2021, selon le plus récent rapport annuel du SPVM paru lundi. Pourtant, les vols de véhicules à moteur avaient atteint un plateau après une baisse marquée depuis le début de la décennie.

Dans son rapport, le SPVM affirme que « les avancées technologiques, le raffinement des outils utilisés ainsi que la rareté des véhicules et des pièces en raison de la pandémie expliquent, en partie, cette hausse importante ».

Pour se protéger contre les vols, le corps policier suggère aux citoyens d’installer un système de repérage sur leur voiture afin de la localiser en cas de vol. On suggère également de s’équiper de matériel comme une barre antivol sur le volant, un verrou sur le système de diagnostic intégré ou encore un étui bloquant le signal qui serait émis par une clé intelligente.

Avec Louis-Samuel Perron