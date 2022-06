(Montréal) Un motocycliste est mort après avoir été impliqué dans une embardée dimanche matin sur l’autoroute 15 à Montréal.

La Presse Canadienne

L’homme aurait perdu la maîtrise de sa motocyclette, vers 8 h, dans la sortie menant au boulevard de la Côte-Vertu, en direction Sud.

« Selon les premières informations, le conducteur aurait perdu la maîtrise de sa moto en voulant prendre la sortie de l’autoroute », a indiqué la sergente Catherine Bernard, porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ). Le conducteur, un homme dans la cinquantaine, a été transporté au centre hospitalier où il a malheureusement succombé à ses blessures.

La sortie 2 de l’autoroute 15 menant au boulevard de la Côte-Vertu en direction Sud a été fermée pendant plusieurs heures causant beaucoup de congestion sur cette autoroute fort achalandée de la grande région de Montréal. Vers 14 h, il n’y avait plus de fermeture de voie et la circulation était revenue à la normale.

Plus tôt, un policier en enquête-collision s’est déplacé sur les lieux afin d’éclaircir les causes et les circonstances entourant cet évènement. L’enquête de la SQ se poursuit.