L’enseignant de l’école primaire Adélard-Desrosiers accusé d’agression sexuelle sur une fillette de 11 ans ne pourra plus pratiquer son métier, son brevet ayant été révoqué mardi par le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge. L’homme de 27 ans aurait aussi occupé des emplois dans plus d’une école, a signalé la police de Montréal, qui est toujours à la recherche d’autres victimes potentielles.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Déjà suspendu de ses fonctions par le centre de services scolaire de la Pointe-de-l’Île (CSSPI), Dominic Blanchette aurait agressé sexuellement la jeune victime entre le 24 décembre et le 27 mai derniers, a rapporté La Presse plus tôt mardi. Arrêté dimanche dernier, il est également accusé de possession de pornographie juvénile, de partage de matériel sexuellement explicite et d’incitation à des contacts sexuels.

Sur Twitter, le ministre Roberge a parlé mardi de faits rapportés « graves et totalement inacceptables ». « J’ai demandé la révocation du brevet de cet enseignant. On nous confirme que de l’aide psychologique est offerte aux élèves et aux enseignants », a-t-il aussi précisé. Son cabinet a toutefois refusé de s’avancer davantage mardi, en soulignant devoir attendre plus d’informations avant de se prononcer plus en détail.

Dans une déclaration publiée mardi après-midi, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a quant à lui précisé que Blanchette « aurait occupé des emplois dans plus d’un établissement scolaire », en disant chercher d’autres de ses « victimes potentielles ».

Les autorités invitent toute personne qui aurait des informations pertinentes en lien avec ce dossier ou qui voudrait porter plainte contre l’accusé à contacter le centre anonyme et confidentiel d’Info-Crime Montréal en composant 514 393-1133 ou en remplissant un formulaire de signalement en ligne. Un suivi peut également être assuré auprès de son poste de quartier local.

Québec appelé à l’action

Trois élues de l’opposition somment toutefois Québec « d’aller plus loin » en posant des gestes politiques concrets pour lutter contre les violences sexuelles en milieu scolaire. Chez les libéraux, la députée Marwah Rizqy réclame « dès maintenant une enquête du ministère ».

Elle se demande aussi « comment cet enseignant a pu tisser sa toile » et « s’il y a des gens qui savaient et qui ont décidé de faire l’autruche » au sein de l’école ou de la direction. « Les agressions sexuelles en milieu scolaire sont un réel problème qui touche des mineurs. Il faut agir rapidement », presse-t-elle, en invitant le ministre à « signer un décret rapidement » pour lancer l’embauche du Protecteur national de l’élève, dans le cadre du projet de loi 9 dont l’étude détaillée vient de se terminer.

« Que le ministre signe le décret et qu’on lance les appels de proposition. Ça permettrait à n’importe qui voyant de la fumée de vérifier s’il y a un feu, en allant au-dessus des centres de services scolaires, comme un ombudsman », insiste Mme Rizqy.

La députée solidaire Christine Labrie seconde. « Un gain important qu’on a fait dans le projet de loi 9, c’est d’avoir des formations obligatoires sur les violences sexuelles pour le personnel. Mais ça n’entrera par décret que quand le ministre va le décider. Ma demande est que ce soit fait le plus rapidement possible. On ne peut pas se permettre d’attendre plusieurs mois », martèle-t-elle.

On demande depuis des années d’avoir des politiques dans chacune des écoles pour prévenir les violences sexuelles, comme on le fait dans nos cégeps et universités. Ça prend des politiques élaborées avec les premiers concernés, les élèves. Christine Labrie, députée de Québec solidaire

Dans les rangs péquistes, la députée de Joliette, Véronique Hivon, s’est désolée mardi d’apprendre « une autre histoire d’horreur d’agression en milieu scolaire ». « On s’explique mal comment de tels gestes peuvent être commis aujourd’hui, malgré toute la prévention qui doit être faite. Ce devrait être une obsession », a-t-elle réclamé dans une déclaration écrite.

M. Blanchette a été arrêté dimanche soir et a comparu lundi après-midi au palais de justice de Montréal, où les conditions de sa mise en liberté ont été établies. L’accusé ne pourra pas se trouver dans un parc public, une garderie, un terrain d’école, un terrain de jeu ou un centre communautaire. Il ne pourra pas retourner au travail. On lui interdit également d’utiliser l’internet à des fins récréatives. Le Centre de services scolaire de la Pointe-de-l’Île (CSSPI) a dit prendre « la situation très au sérieux ». Plusieurs psychologues ont été déployés sur les lieux de l’école, en plus de la suspension immédiate de l’enseignant.

Avec Alice Girard-Bossé