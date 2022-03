Les détonations entendues mardi soir dans l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville, à un endroit où se trouvaient deux amis de Thomas Trudel, n’aurait rien à voir avec le meurtre de ce dernier, a indiqué à La Presse des sources qui n’ont pas l’autorisation de parler aux journalistes.

Daniel Renaud La Presse

Mayssa Ferah La Presse

Thomas Trudel, 16 ans, a été tué par balles après avoir été interpellé par un individu dans une ruelle du nord de la métropole en novembre dernier. Ce crime n’a pas encore été élucidé. Avant d’être tué, Thomas Trudel se trouvait avec des amis dans un parc.

Or, deux d’entre eux, âgés de 17 ans, se trouvaient à l’intersection du boulevard Gouin Est et de la rue de Lille, en bordure du parc-nature de l’Île-de-la-Visitation, vers 18 h mardi soir.

Les deux jeunes auraient croisé deux autres individus et des regards auraient été échangés. Par la suite, l’un des deux autres individus aurait sorti une arme à feu, probablement chargée avec des balles à blanc selon nos sources, et auraient tiré quelques coups, provoquant la fuite des deux amis de Thomas Trudel.

« La présence de deux amis de Thomas Trudel est un hasard, et n’a rien à voir avec le meurtre de ce dernier », nous a-t-on dit.

Thomas Trudel, dont le meurtre a choqué la province, aurait été abattu au hasard, victime d’un phénomène appelé scoring, avait révélé La Presse en novembre dernier.

Les jeunes dans l’entourage de la victime avaient mentionné une rivalité entre deux cliques associées à deux écoles secondaires des arrondissements de Saint-Michel et Saint-Léonard.

