Koraly Blais, 17 ans, est recherchée par le Service de police de Laval (SPAL). L’adolescente, qui a quitté son domicile le 23 juillet dernier sans y revenir, pourrait se trouver dans la région de Toronto ou de Vancouver.

Coralie Laplante La Presse

Elle mesure 1,76 mètre (5 pieds et 7 pouces) et pèse 95 kilogrammes (209 livres). Elle a les cheveux bruns et orange, ainsi que les yeux bruns.

Koraly Blais arbore un tatouage au poignet gauche sur lequel on peut lire « Thuglife », ainsi que des piercings au nez et aux oreilles. Elle s’exprime en français.

Toute personne qui possède des informations à son sujet est invitée à contacter la Ligne-Info au 450-662-INFO (4636) ou le 911, en mentionnant le dossier le dossier LVL 210 723-048.