Une collision avec un orignal à la suite d’une tentative de sauvetage d’une motoneigiste a causé la mort d’une femme de 33 ans.

La Presse Canadienne

Le soir de Noël, les services d’urgence se sont rendus à une vingtaine de kilomètres du chemin du Lac-Mathieu dans la municipalité de Notre-Dame-de-Lorette, au Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Selon les informations de la Sûreté du Québec (SQ), la femme de 33 ans a perdu le contrôle de sa motoneige avant de percuter un gazebo.

Deux hommes proches de la victime ont tenté de la secourir en l’extirpant de sa fâcheuse position. Ils l’ont ensuite placée dans un traîneau qu’ils ont remorqué à l’aide d’une seconde motoneige. Un des hommes est demeuré avec elle dans le traîneau.

Cette motoneige a ensuite heurté un orignal qui croisait son chemin. La victime de la première embardée a été éjectée du traîneau, tout comme le conducteur. Elle et les deux hommes ont été transportés dans un centre hospitalier.

La femme de 33 ans est morte de ses blessures à l’hôpital. Les deux hommes qui ont tenté de la secourir ont subi des blessures importantes qui ne mettent toutefois pas leur vie en danger.

Un enquêteur en reconstitution de scène d’accident a été dépêché sur place afin de comprendre et de mettre en lumière les causes et les circonstances entourant la collision.