Un ancien ingénieur de l’Agence spatiale canadienne résident de Brossard vient d’être accusé d’abus de confiance à la suite d’une enquête de la Gendarmerie Royale du Canada (GRC) sur ses liens secrets avec la Chine.

Vincent Larouche La Presse

« Wanping Zheng, 61 ans, est accusé en lien avec des activités illégales parallèlement à ses fonctions à l’Agence spatiale canadienne », a annoncé la GRC dans un communiqué mercredi. L’homme a été arrêté au cours des dernières semaines et remis en liberté sur promesse de comparaître devant la cour le 15 décembre.

C’est l’Équipe intégrée sur la sécurité nationale (EISN) qui avait entamé une enquête sur M. Zheng en octobre 2019 après avoir été alertée par l’Agence spatiale au sujet de son employé, qui œuvrait autrefois dans les bureaux de Saint-Hubert, sur la Rive-Sud de Montréal.

Selon la police, l’ingénieur aurait utilisé son statut au sein de l’organisme fédéral afin de négocier en parallèle des ententes d’installations en Islande de stations-relais destinées à communiquer avec des satellites pour le compte d’une entreprise aérospatiale chinoise.

Le secteur aérospatial chinois est étroitement lié au gouvernement du Parti communiste chinois.

Le risque de l’ingérence étrangère

En annonçant le dépôt des accusations, la GRC a évoqué le risque d’ingérence de puissances étrangères dans des secteurs stratégiques.

« La GRC a pour mandat de détecter et perturber les tentatives d’ingérence étrangère. Elle enquête sur les activités menées par ou pour des acteurs étrangers et qui constituent un risque pour les institutions et l’économie du Canada », précise le communiqué.

« L’Agence spatiale canadienne fait partie des infrastructures essentielles et constitue un intérêt stratégique à protéger. La GRC et ses partenaires collaborent avec les secteurs à risque pour que le Canada améliore sa réponse et sa résilience face à cette menace », poursuit le corps policier fédéral.