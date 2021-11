Deux jours après s’être fait arrêter, le militant anti-vaccin François Amalega Bitondo se serait à nouveau fait intercepter par les policiers dimanche, à Trois-Rivières, où se déroulait le congrès de la Coalition avenir Québec (CAQ).

Coralie Laplante La Presse

La Sûreté du Québec (SQ) confirme l’arrestation d’un homme de 43 ans à proximité du Centre d’évènements et de congrès interactifs de Trois-Rivières (CECI), où se trouvait le premier ministre François Legault, dans le cadre du congrès de son parti.

Les policiers de la Ville de Trois-Rivières ont intercepté l’homme lorsqu’il manifestait.

« Il y a un homme de 43 ans qui a été arrêté à l’extérieur pour non-respect des conditions. Suite à ça, il a été remis aux enquêteurs de la Sûreté du Québec. Il demeure détenu en attente de sa comparution qui est prévue [lundi] », a affirmé Louis-Philippe Bibeau, porte-parole de la SQ.

Plusieurs images circulent sur les réseaux sociaux, où l’on voit François Amalega Bitondo être arrêté et introduit dans un véhicule de police. On peut entendre dans les vidéos de l’intervention les opposants aux mesures sanitaires crier des encouragements au militant anti-vaccin, et insulter les policiers.

Vendredi, M. Amalega Bitondo a été arrêté à Shawinigan pour avoir tenté de perturber un évènement du premier ministre du Québec. L’homme a déjà accumulé plus de 40 000 $ de contraventions en lien avec le non-respect des mesures sanitaires.

Au mois d’octobre, le militant anti-vaccin a été reconnu coupable d’entrave au travail des policiers, au terme d’un procès où il refusait de porter son masque. Il a été incarcéré pendant sept jours, et s’est vu imposer l’obligation de garder la paix pendant un an.

Avec Tristan Péloquin, La Presse