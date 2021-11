Justice et faits divers

Meurtres des frères Falduto

Viau coupable de complot et de meurtre au second degré, Dion acquitté

Le jury au procès de Marie-Josée Viau et de Guy Dion vient de déclarer Marie-Josée Viau coupable de complot et de deux chefs de meurtre au deuxième degré, et d’acquitter son conjoint sur tous les chefs.