Cinq ans après avoir été condamné à verser 35 000 $ à Jérémy Gabriel par le Tribunal des droits de la personne, l’humoriste Mike Ward a finalement eu gain de cause vendredi au terme d’une longue saga judiciaire.

(Ottawa) L’humoriste Mike Ward n’a pas discriminé Jérémy Gabriel en se moquant de lui dans un spectacle, a tranché vendredi la Cour suprême dans une décision extrêmement attendue. Le plus haut tribunal du pays rappelle toutefois que les artistes ne jouissent pas d’un « degré de protection supérieur » aux autres citoyens en matière de liberté d’expression.

Louis-Samuel Perron La Presse

« Situés dans leur contexte, ses propos ne peuvent être pris au premier degré. […] Bien que M. Ward prononce des méchancetés et des propos honteux liés au handicap de M. Gabriel, ses propos n’incitent pas l’auditoire à traiter celui-ci comme un être inférieur », conclut la Cour suprême, dans une décision très partagée à 5-4.

Les juges majoritaires concluent essentiellement que les blagues de l’humoriste à l’égard de Jérémy Gabriel n’avaient pas pour but de le discriminer en vertu de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Mike Ward n’aura donc pas à verser 35 000 $ à Jérémy Gabriel, comme le Tribunal des droits de la personne l’avait condamné en 2016. Fait notable, la Cour suprême met un terme à la tendance du Tribunal de ne pas considérer suffisamment la liberté d’expression.

« Je pense que c’est une victoire pour la liberté d’expression, pour la liberté artistique et pour les Chartes », a commenté Me Julius Grey. L’avocat de Mike Ward se réjouit que la Cour suprême interprète la liberté d’expression de façon « assez large ». « Il faut que la discrimination soit pour des choses vraiment sérieuses », estime Me Grey.

Selon la Cour suprême, une personne « raisonnable » assistant au spectacle de Mike Ward ne considérerait pas que ces blagues incitent à « mépriser » Jérémy Gabriel. « Les propos litigieux exploitent, à tort ou à raison, un malaise en vue de divertir, mais ils ne font guère plus que cela », conclut la Cour suprême.

L’humoriste connu pour ses blagues corrosives se moquait de Jérémy Gabriel dans un numéro sur les personnalités « intouchables » au Québec interprété à des dizaines de reprises au début des années 2010. Le jeune adolescent, alors surnommé « Le petit Jérémy », était notamment connu pour avoir chanté devant le pape Benoît XVI et dans de nombreuses émissions à la télévision.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE Jérémy Gabriel

Dans son numéro, Mike Ward qualifiait le garçon de « lette » et de jeune avec un « sub-woofer » sur la tête. L’humoriste blaguait aussi sur le fait qu’il avait essayé de le « noyer », mais que Jérémy Gabriel n’était « pas tuable ». Le jeune chanteur est atteint du syndrome de Treacher-Collins, une maladie qui entraîne des malformations à la tête et une surdité sévère.

En 2019, la Cour d’appel du Québec a conclu que Mike Ward avait franchi la « limite permise » avec ses blagues discriminatoires. « Les humoristes, tout comme les artistes, ne bénéficient pas d’un statut particulier en matière de liberté d’expression », soutenait le plus haut tribunal de la province. En outre, sous le « couvert de l’humour », Mike Ward ne pouvait « tenir n’importe quel propos ».

Dans sa décision, la Cour suprême aborde relativement peu la question de la liberté d’expression, sinon pour rappeler que les artistes ne profitent pas d’une protection particulière en cette matière. Cela dit, le contexte des propos de Mike Ward est important pour déterminer s’il y a eu discrimination, selon la Cour suprême.

Autre élément important, la Cour suprême ramène à l’ordre le Tribunal des droits de la personne sur la portée de ses compétences. « Le recours en discrimination n’est pas, et ne doit pas devenir, un recours en diffamation », concluent les juges majoritaires. Une poursuite en diffamation relève en effet de la Cour supérieure du Québec. D’ailleurs, Jérémy Gabriel aurait pu intenter une telle action, rappelle la Cour suprême.

« Le recours en discrimination doit être limité à des propos dont les effets sont réellement discriminatoires. Le Tribunal n’est pas habileté à trancher les recours en diffamation ni les autres recours en responsabilité civile, puisque sa compétence est limitée aux plaintes pour discrimination », résument les juges de la majorité, sous la plume du juge en chef Richard Wagner et de la juge Suzanne Côté, deux magistrats québécois.

Cette prise de position est « très importante », selon Me Julius Grey, puisque les tribunaux des droits de la personne « s’arrogeaient une compétence trop large ». « On ne peut pas avoir deux tribunaux supérieurs », rappelle Me Grey.

Forte dissidence de la minorité

Dans une forte dissidence, les quatre juges de la minorité estiment que les blagues de Mike Ward à l’égard de Jérémy Gabriel, alors âgé de 10 à 13 ans, étaient « des insultes péjoratives » basées sur son handicap, et que celles-ci constituaient une atteinte discriminatoire à son droit à la dignité.

« Ses blagues sur sa tentative de noyer [Jérémy Gabriel] s’inspiraient de stéréotypes pernicieux voulant que les personnes handicapées soient des objets de pitié et des fardeaux pour la société dont on peut se débarrasser », écrivent les juges minoritaires, sous la plume des juges Rosalie Abella et Nicholas Kasirer.

À leur avis, Mike Ward a usé de façon « complètement disproportionnée » de son droit à la liberté d’expression par rapport au préjudice subi par Jérémy Gabriel. Une personne raisonnable, même sensible à l’expression artistique et la satire ne pourrait supporter les propos de l’humoriste, selon les juges dissidents.