Une importante collision a fait au moins deux blessés graves à Ange-Gardien en Montérégie samedi soir, entraînant la fermeture de la route 235.

Lila Dussault La Presse

Un face-à-face a eu lieu entre une camionnette et une voiture sur la route la route 235, près du rang Séraphine à Ange-Gardien, vers 19 h 15 samedi. L’un des deux véhicules aurait dévié de sa voie et se serait retrouvé en circulation inverse.

Sous la force de l’impact, la voiture a pris feu. Les policiers de la MRC de Rouville ont été appelés sur les lieux. Les deux passagers, un homme et une femme, ont dû être extirpés de l’habitacle avant d’être transportés en centre hospitalier. Ils sont dans un état critique et on craint pour leur vie. Les démarches pour établir leur identité sont toujours en cours.

Le conducteur de la camionnette a pour sa part subi des blessures mineures et a aussi été amené à l’hôpital le plus près.

La route 235 a été fermée dans le secteur et une voie de contournement a été établie.

Un enquêteur et un policier spécialiste des enquêtes-collision ont été déployés pour établir les circonstances de l’accident.