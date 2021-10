Atteint d’une dizaine de balles sur sa galerie, Yvon Marchand est entré dans sa résidence, s’est affaissé dans le salon et a eu la force de donner des informations sur le tireur à la préposée du 911 avant de mourir le soir du 29 octobre 2018.

Daniel Renaud La Presse

C’est ce que des témoins ont commencé à raconter depuis mardi, au procès du présumé tueur à gages Frédérick Silva, qui se déroule depuis quelques semaines devant le juge Marc David de la Cour supérieure au palais de justice de Montréal.

Silva est accusé d’avoir tenté de tuer le chef de clan de la mafia Salvatore Scoppa en février 2017, et d’avoir assassiné Alessandro Vinci, Yvon Marchand et Sébastien Beauchamp entre octobre et décembre 2018.

La Poursuite a déjà présenté sa preuve dans les dossiers de Scoppa et de Vinci. Nous en sommes maintenant à celle qui concerne le meurtre d’Yvon Marchand, 51, abattu devant sa résidence de la rue Pierre-Tétreault, dans l’est de Montréal.

PHOTOS DÉPOSÉES EN COUR Yvon Marchand se trouvait vraisemblablement sur la galerie du rez-de-chaussée de son duplex (au centre) lorsqu’il a été criblé de balles.

PHOTOS DÉPOSÉES EN COUR Après avoir été atteint, Yvon Marchand s’est affaissé dans le salon où il a reçu l’aide de proches qui se trouvaient dans la résidence et qui ont immédiatement composé le 911.

PHOTOS DÉPOSÉES EN COUR Plusieurs projectiles se sont fichés dans la porte d’entrée, et même dans des murs et plafonds à l’intérieur du logement.

PHOTOS DÉPOSÉES EN COUR Un morceau de tissu noir a été retrouvé par un chien renifleur près des lieux du crime dans les heures suivant le meurtre.

PHOTOS DÉPOSÉES EN COUR L’arme du crime a été découverte au pied de la galerie de la maison voisine.

PHOTOS DÉPOSÉES EN COUR L’arme utilisée est un pistolet mitrailleur de marque Cobray avec silencieux et chargeur pouvant contenir 18 balles.

PHOTOS DÉPOSÉES EN COUR Le chandail que portait la victime ce soir-là a été troué par une dizaine de projectiles. 1 /7













Me Antoine Piché de la Poursuite a diffusé dans la salle d’audience un appel au 911 d’une durée de quatre minutes fait par une proche de Marchand immédiatement après le crime.

Durant la conversation, on entend en sourdine la victime décrire le suspect et indiquer dans quelle direction il a pris la fuite. Les paramédics d’Urgences Santé et les pompiers arriveront sur les lieux par la suite. La policière Valérie Guérin-Thériault du SPVM pratiquera des manœuvres de réanimation sur la victime tout au long du trajet vers l’hôpital, où le décès sera constaté.

18 balles tirées

Une technicienne en scène de crime du SPVM, Chantal Cusson, a expliqué que 18 projectiles ont été tirés sur Yvon Marchand avec l’aide d’un pistolet mitrailleur Cobray muni d’un silencieux abandonné ensuite par le tireur près de la galerie de la maison voisine.

Elle a également constaté plusieurs impacts de balles sur la porte d’entrée et dans les murs et plafonds à l’intérieur de la résidence. Elle y a aussi trouvé des projectiles.

Aucune empreinte digitale n’a été décelée sur l’arme, le silencieux et le chargeur, pas plus que sur les 18 douilles retrouvées par les policiers et qui jonchaient le sol devant la résidence et sur la galerie de celle-ci.

Toutefois, le chien renifleur Gypsy de la policière Josée Dubois du SPVM s’est arrêté devant un morceau de tissu noir qui reposait dans un pot de fleurs sur le terrain d’une maison située à quelques dizaines de mètres des lieux du crime.

« Le chien a soudainement levé la tête, cherché un cône d’odeur, a pris le morceau de tissu dans sa gueule, l’a laissé tombé et s’est couché. Cela signifie que pour lui, il y avait une forte odeur humaine sur l’objet », a décrit la policière Dubois.

Les policiers ont également observé et photographié une longue traînée d’une substance rougeâtre sur les rues Pierre-Tétreault et Pierre-de-Coubertin le soir du crime. Pour le moment cependant, on ignore si le bout de tissu noir et la substance rougeâtre sont reliés au crime.

Tué alors qu’il était au téléphone

Par ailleurs, au sujet du meurtre d’Alessandro Vinci commis le 11 octobre 2018, un enquêteur des Crimes contre la personne de la Sûreté du Québec, Myrco Bellemare a confirmé mardi que la victime était au téléphone avec un ami depuis un peu plus de cinq minutes lorsqu’elle a été criblée de balles à 20 h 16, 28 s.

Le téléphone de M. Vinci a été détruit par les coups de feu. L’ami de la victime a tenté de le rappeler quelques fois par la suite, sur son cellulaire et au numéro de téléphone du garage Vinci, en vain. Il a aussi rejoint sa conjointe et le père de la victime avant d’appeler le 911 à 20 h 49, 48 s, trente-cinq minutes après l’heure alléguée du crime.

Le procès se poursuit jeudi.

