Un party de 100 personnes dans un garage de Montréal-Nord a dégénéré au petit matin dimanche. Trois arrestations ont été effectuées pour des voies de fait envers les policiers, et l’ensemble des personnes présentes pourraient recevoir un constat d’infraction pour le non-respect des mesures sanitaires.

Coralie Laplante La Presse

Vers 2 h 35 dimanche matin, le Service de police de Montréal (SPVM) a reçu un appel pour une plainte de bruit.

Lorsqu’ils circulent sur le boulevard Henri-Bourassa, les policiers localisent le regroupement d’une centaine de personnes.

« Les gens étaient très intoxiqués, très hostiles envers les policiers lors de l’intervention », a affirmé Jean-Pierre Brabant, porte-parole du SPVM. « Durant l’intervention, une policière s’est fait mordre par une autre femme », a-t-il évoqué.

La dame s’en étant prise à la policière a été arrêtée pour voie de fait. Deux autres personnes ont été arrêtées pour le même motif.

Le nombre de policiers étant intervenus dans cette affaire n’est pas précisé par le SPVM, mais une dizaine de policiers ont dû être appelés en renfort en raison de l’hostilité des fêtards.

Un rapport d’infraction général sera rédigé, et toutes les personnes qui étaient à cette fête pourraient recevoir un constat d’infraction pour le non-respect des mesures sanitaires, a détaillé Jean-Pierre Brabant.

Rassemblement de centaines de jeunes à Halifax

Des centaines de jeunes et d’étudiants de l’Université Dalhousie, à Halifax, ont fait la fête dans les rues entourant le campus samedi après-midi, jusqu’à tard en soirée.

Les policiers de la municipalité ont circulé afin de faire respecter les règles de santé publique, mais le rassemblement a continué à prendre de l’ampleur.

Les étudiants semblaient peu préoccupés par le coronavirus, comme la plupart se disaient doublement vaccinés, rapporte Radio-Canada. Les jeunes vêtus de chandails jaune et noir, à l’effigie de leur université, discutaient à proximité des uns des autres. « Relax, we are doubled vaxxed » (relaxez, nous sommes doublement vaccinés), pouvait-on lire sur un drap suspendu au balcon d’une résidence.

Le service de police d’Halifax a déclaré dimanche matin que neuf hommes et une femme ont été arrêtés puisqu’ils étaient intoxiqués sur la voie publique. Plusieurs constats d’infractions ont également été remis aux fêtards qui circulaient avec des bouteilles d’alcool ouvertes dans les rues.