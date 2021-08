Un homme dans la quarantaine manque à l’appel depuis samedi soir, lors d’une baignade dans la rivière Saint-François, à Drummondville. Les services d’urgence recherchaient toujours la possible victime de noyade tard en soirée.

Coralie Laplante La Presse

Un appel a été fait aux services d’urgence vers 19 h, concernant une personne qui manquait à l’appel au moment d’une baignade dans le secteur du parc des Voltigeurs de la rivière.

Deux hommes traversaient le cours d’eau entre une île et le parc des Voltigeurs, selon les informations de la Sûreté du Québec (SQ). « À ce moment, l’un d’eux aurait eu un malaise et n’aurait plus été revu », a déclaré le porte-parole de la SQ, Stéphane Tremblay.

Les pompiers de la municipalité sont partis à la recherche de l’homme sur l’eau, et les policiers ont tenté de repérer la possible victime sur les berges.

Les recherches se poursuivront au courant de la nuit de samedi, et reprendront dimanche matin.