(Montréal) Pour la seconde fois en deux jours, une fusillade a éclaté à Montréal, cette fois tard lundi soir dans le quartier Villeray, et comme la veille dans Montréal-Nord, la police n’a pas trouvé de victime et personne n’a été arrêté.

La Presse Canadienne

C’est un appel au central téléphonique d’urgence 911 qui a alerté le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) vers 23 h 30 lundi. Au moins un coup de feu venait d’être entendu sur la rue Everett, près de l’intersection de l’avenue Papineau.

À leur arrivée sur les lieux, les policiers ont trouvé au sol une douille de projectile d’arme à feu.

Selon ce que le SPVM a appris, quelqu’un circulant dans une automobile qui se déplaçait vers l’ouest sur le rue Everett a ouvert le feu en direction d’une personne qui marchait dans la rue ou sur le trottoir avant d’accélérer et de quitter le secteur.

La personne blessée aurait fui la scène par une ruelle, vers une destination inconnue.

Des enquêteurs, des techniciens en identité judiciaire du SPVM ont entrepris l’examen des lieux du crime, avec l’aide de membres de l’escouade canine de la police. Des témoins devraient être rencontrés.

Un peu plus de 24 heures avant cette attaque, une fusillade s’était produite au parc Carignan situé sur l’avenue P.-M.-Favier, dans Montréal-Nord. À cet endroit, les policiers ont aussi trouvé une douille de projectile d’arme à feu et des traces de sang, mais aucune victime et pas de suspect.