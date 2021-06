Salvatore et Andrew Scoppa entrent en scène

Un tueur à gages de la mafia devenu taupe pour la police et un individu surnommé Brad Pitt qui aurait attiré les frères Falduto avant que ceux-ci soient assassinés le 30 juin 2016, ont rencontré Salvatore et Andrew Scoppa six jours après le double meurtre.

Daniel Renaud

La Presse

C’est ce que des policiers de la filature du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) ont raconté jeudi matin, au jour 4 du procès devant jury de Marie-Josée Viau et de Guy Dion.

Ceux-ci, qui forment un couple, sont accusés d’avoir comploté et participé aux meurtres des frères Vincenzo et Giuseppe Falduto commis, selon la Poursuite, sur leur terrain à Saint-Jude, près de Saint-Hyacinthe.

Mercredi, une policière du SPVM, Martine Ferland, a raconté qu’aussitôt que la disparition des frères Falduto a été connue le premier juillet 2016, une enquête d’envergure a débuté.

« Nous cherchions des personnes disparues donc nous avions vraiment un état d’urgence », a-t-elle dit.

L’enquêteur David Desrochers des Crimes majeurs du SPVM est l’un de ceux qui ont été mis à contribution. Il a laissé sa carte d’affaires à des proches d’un individu qu’il voulait rencontrer. Celui-ci a appelé l’enquêteur et le numéro de téléphone qui s’est affiché était au nom de Brad Pitt.

L’enquêteur Desrochers a ensuite rencontré Brad Pitt le matin du 6 juillet dans ses bureaux de la Place Versailles, dans l’est de Montréal.

« Il n’était vraiment pas question pour lui de se laisser enregistrer et quand je lui ai expliqué que je devais prendre des notes, il était très frileux également », a décrit le sergent-détective Desrochers.

Un premier Scoppa, puis un deuxième

Mais après sa rencontre avec l’enquêteur, vers 10 h, Brad Pitt a été pris en filature par les policiers fileurs du SPVM.

Vers 12 h 20, le policier François Gendron a observé Brad Pitt en compagnie du tueur à gages de la mafia devenu agent civil d’infiltration (ACI) pour la police et Salvatore Scoppa. Les trois hommes ont discuté dans un parc, dans l’ouest de l’île de Montréal. Scoppa gesticulait beaucoup durant la conversation.

Environ une heure plus tard, à 13 h 12, les policiers ont observé Brad Pitt et Salvatore Scoppa se rendre dans un restaurant de la rue Brunswick, dans la ville de Dollard-des-Ormeaux.

À l’intérieur, le policier Gendron a constaté l’arrivée d’un 3e homme qui s’est assis à leur table et qui a été identifié plus tard : Andrew Scoppa. La rencontre entre les trois hommes a duré environ une trentaine de minutes.

PHOTO DÉPOSÉE EN COUR Andrew Scoppa photographié par les fileurs du SPVM le 6 juillet 2016.

Par ailleurs mercredi, la policière Ferland a aussi affirmé que le téléphone utilisé par Brad Pitt a transité par une tour de communication à Saint-Jude.

Le procès, qui est présidé par le juge Éric Downs de la Cour supérieure, se poursuit jeudi après-midi mais fera relâche vendredi.

