L’ex-pasteur Mario Monette écope de cinq ans de prison

Après avoir plaidé coupables à de nombreux chefs d’accusation de voies de fait armées, menaces et séquestration à l’endroit de leurs enfants, l’ancien pasteur Mario Monette et sa femme ont pris le chemin de la prison pour respectivement cinq et quatre ans d’emprisonnement.