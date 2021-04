Justice et faits divers

Intervention auprès d’un homme en crise

Un véritable « carnage » évité, affirme le chef de police de Longueuil

Le forcené armé et menaçant qui a blessé plusieurs personnes, mardi à Longueuil, aurait pu causer un véritable « carnage » sans une intervention rapide, affirme le directeur du Service de police de l’agglomération (SPAL). À ses yeux, l’évènement illustre encore davantage la nécessité d’investir dans une police de concertation, afin d’« éviter le plus de drames possible ».