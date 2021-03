(Québec) L’avocate en droit de la famille Anne-France Goldwater relance le débat qu’elle défendait elle-même il y a quelques années dans la cause d’Éric contre Lola. Pour protéger les conjoints de fait au Québec, « il faut avoir des règles », a-t-elle plaidé mercredi en conférence de presse.

Hugo Pilon-Larose

La Presse

Comme le rapportait La Presse mardi, Me Goldwater veut que les conjoints de fait, avec ou sans enfant, aient les mêmes droits que les couples mariés dans la province. Dans le cadre d’un procès en séparation, elle a déposé lundi à la Cour supérieure un avis pour contester « l’absence de cadre juridique entre conjoints de fait pendant leur union et lors d’une séparation », ainsi que l’inconstitutionnalité d’articles du Code civil.

En conférence de presse, Anne-France Goldwater a affirmé mercredi qu’elle avait cumulé depuis le jugement de la Cour suprême dans la cause d’Éric contre Lola, en 2013, de « nouveaux faits constitutionnels » qui vont « convaincre les tribunaux de modifier leur position ». Le plus haut tribunal du pays avait statué à l’époque, dans un jugement serré où la juge en chef avait dû trancher, que l’exclusion des conjoints de fait du partage du patrimoine familial ou des obligations relatives aux pensions alimentaires au moment d’une séparation respectait la Charte des droits et libertés, représentant une discrimination raisonnable dans une société démocratique.

« J’exhorte le gouvernement du Québec de faire le bon choix, de mettre fin à ce débat avec un trait de plume sans créer de nouvelles inégalités », a affirmé Me Goldwater, alors que le gouvernement Legault promet de déposer une réforme du droit de la famille au cours du présent mandat.

« Quand vous faites vie commune avec quelqu’un, c’est un choix. C’est un consentement. On ne se lève pas le matin avec quelqu’un sur l’autre oreiller par accident ou par force. Dès que vous choisissez de mener une vie conjugale, il y a des responsabilités qui viennent avec », estime-t-elle.

« On revient à la case de départ. C’est discriminatoire, faites quelque chose […], juste déclarer que les conjoints de fait doivent avoir les mêmes droits qu’on retrouve dans le chapitre sur la famille dans le Code civil », a-t-elle ajouté en point de presse.

Au moment de publier, le ministre de la Justice du Québec, Simon Jolin-Barrette, n’avait toujours pas réagi.