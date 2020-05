Un déficient intellectuel condamné à au moins 11 ans et demi de prison pour le meurtre de sa conjointe

Un meurtrier sexagénaire ayant l’âge mental d’un enfant devra passer au moins 11 ans et demi derrière les barreaux pour avoir étranglé et poignardé sa conjointe vulnérable à Montréal. Le crime d’Yves Nadeau demeure « inexpliqué et inexplicable », même six ans plus tard, selon le juge Mario Longpré.