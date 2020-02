« Où était l’urgence ? »

Louise Leduc

La Presse

À sa deuxième journée comme témoin à l’enquête publique sur la mort du Montréalais Pierre Coriolan au terme d’une intervention policière, le sergent Jimmy Carl Michon s’est fait poser cette question par le coroner Luc Malouin, mercredi matin.

Dans son appartement du Centre-Sud, « il [Pierre Coriolan] est assis. Il marmonne, seul et il ne bouge pas. Il est à 15 pieds de vous. Qu’est-ce qui vous empêche de prendre une minute ? Y a-t-il un empêchement ? »

Un silence de plusieurs secondes a suivi. Le sergent Michon, qui était responsable de l’opération ce 27 juin 2017, a répondu : « Pas nécessairement, non. »

Plus tard, après la pause du matin, en se faisant demander de nouveau pour qui M. Coriolan était menaçant, dans son appartement du Centre-Sud, M. Michon a alors fait valoir que rien ne lui garantissait que l’homme était seul et qu’il n’était pas dangereux pour autrui. Peut-être même était-il dangereux pour lui-même, en train de se pendre ou de se blesser avec son couteau, a ajouté le sergent Michon.

M. Coriolan avait un problème de santé mentale et le sergent Michon s’est rendu chez lui avec cinq de ses collègues. Au cours de l’intervention, qui a duré un peu plus de trois minutes, M. Coriolan a reçu trois tirs d’arme à feu, des décharges de Taser de 36 secondes au total, en plus d’être visé par une arme d’impact puis désarmé à coups de bâton.

M. Michon a souligné qu’en bientôt 20 ans de carrière, « c’était la première fois qu’il tirait sur quelqu’un. J’espère que c’est la dernière. »

« À part à la télévision, je n’ai aucune image d’une personne qui se fait atteindre par balle. Je n’avais aucune certitude que je l’avais atteint avec mon 9 millimètres. »

Bien que Pierre Coriolan soit alors tombé à genoux et que les tirs se soient faits à un mètre environ, M. Michon, dans l’urgence, a raconté s’être inquiété qu’il présente encore un danger.

Les quatre policiers impliqués dans l’intervention et les deux autres qui en ont été témoins n’ont pas été accusés dans cette affaire.

Un cas exceptionnel

En marge de l’audience, mardi, Yves Francœur, président de la Fraternité des policiers, a dit que l’exercice en cours est important. Au terme de telles enquêtes publiques du coroner, des recommandations sont émises et obligent le service de police et de la Ville de Montréal à ne plus penser qu’« en termes de dépenses ».

Dans cette enquête, aucun des six policiers n’avait de formation en santé mentale. Le seul du poste 21 qui en avait une « était au lunch », a noté M. Michon.

Sans doute l’idée de formations plus nombreuses en santé mentale pour les policiers constituera une des premières recommandations du coroner, a avancé M. Francœur.

Il a rappelé qu’aussi regrettable soit le décès de M. Coriolan, les policiers du Service de police de la Ville de Montréal répondent à 100 appels par jour concernant des gens présentant un problème de santé mentale. Les interventions qui se terminent tragiquement sont exceptionnelles, a-t-il observé.

« On a besoin de plus d’intervenants sociaux, de plus d’infirmières dans la rue. »