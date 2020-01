(Alma) Les recherches ont repris jeudi matin à l’embouchure du lac Saint-Jean, où cinq motoneigistes français sont portés disparus depuis mardi soir.

Gabriel Béland

La Presse

Les Forces armées ont mis un hélicoptère au service des recherches, et la Sûreté du Québec (SQ) a ajouté une équipe de plongeurs.

« On a rajouté des effectifs, une embarcation avec une équipe complète. On a trois équipes sur le terrain, ce qui va nous permettre de couvrir plus de territoire de façon efficace », explique Hugues Beaulieu, porte-parole de la SQ.

Les policiers utilisent aussi un drone et des motoneigistes pour tenter de localiser des indices. Mercredi soir, la SQ a retrouvé deux motoneiges qui avaient sombré dans l’eau glaciale du lac.

Rappelons que les neuf motoneigistes se sont dirigé mardi dans un secteur extrêmement dangereux du lac Saint-Jean, où les eaux de la rivière Grande Décharge se jettent. C’est un endroit sans glace.

Trois Français ont pu être rescapés et s’en sont tirés avec des engelures et des blessures mineures. Leur guide, le Montréalais Benoit Lespérance, a réussi à rejoindre la berge. Il a été retrouvé dans la nuit de mardi à mercredi, et son décès a été constaté à l’hôpital d’Alma.

Le bilan officiel fait donc présentement état d’un mort. Mais les chances de retrouver un survivant parmi les cinq Français disparus sont minces.

La SQ précise que les recherches pourraient durer pendant des jours, sinon des semaines.

Selon France Info, les touristes sont originaires de l’est de la France. Les trois rescapés sont des Alsaciens originaires de la région du Haut-Rhin. Parmi les cinq portés disparus, deux autres, âgés de 24 et 34 ans, sont des Alsaciens, et trois, âgés de 24, 25 et 58 ans, sont originaires de la région voisine des Vosges, rapporte la radio publique française.

On ignore toujours pourquoi le groupe s’est dirigé dans un secteur sans glace, hors des sentiers. L’enquête du coroner devra faire la lumière sur les circonstances.