Le suspect arrêté jeudi soir en lien avec le meurtre de Jaël Cantin, survenu à Mascouche tôt le même matin, est son conjoint, selon une source policière.

Raphael Pirro

La Presse

Janie Gosselin

La Presse

La Sûreté du Québec, qui a annoncé l'arrestation d'un homme dans la trentaine, n'a pas voulu confirmer le lien entre la victime et le suspect. « La loi ne nous permet pas de l’identifier tant que des accusations formelles ne seront pas portées contre lui et qu’il n’aura pas comparu », a souligné l’agente Éloïse Cossette.

Les policiers de Mascouche avaient retrouvé un homme et une femme blessés à leur domicile, en présence des six enfants du couple, un peu avant 4h du matin.

Ils avaient été transportés à l’hôpital, où la mort de Jaël Cantin, 33 ans, a été constatée vers 5 h 30. Son conjoint, Benoit Cardinal, a été traité pour des blessures mineures.

PHOTO TIRÉE DE FACEBOOK Jaël Cantin

Au cours de la journée, la SQ avait été avare de détails, se contentant de dire que « plusieurs hypothèses » étaient envisagées. On ignorait également la nature des blessures subies par l’homme et la femme.

La SQ avait cependant confirmé qu’il s’agissait bien d’un meurtre.

Les six enfants, âgés de 1 à 12 ans, étaient présents sur les lieux au moment des événements, survenus vers 4 h du matin. Ils ont été pris en charge par la SQ tôt en matinée. Ils ont quitté la maison après que les parents eurent été transportés à l’hôpital.

« C’est un aspect qui fait que c’est vraiment une enquête particulière, on ne vit jamais ça, d’avoir six enfants à la maison lorsqu’il se produit un meurtre, a souligné l’agente Cossette. On veut les rencontrer, mais agir avec la plus grande précaution, tenter de minimiser l’impact auprès d’eux. » La SQ a fait appel à ses deux chiens de soutien auprès des enfants, et des intervenants sociaux ont aussi été appelés au dossier.

Des proches « sous le choc »

Jaël Cantin et Benoit Cardinal formaient un couple depuis le cégep, a expliqué une personne proche de la famille qui a voulu taire son nom. Les amoureux ont réussi à fonder une grande famille, plus grande que la majorité des familles québécoises avec ses six enfants. Ils travaillaient tous les deux dans le milieu de l’éducation – elle, dans un milieu scolaire, et lui, comme psychoéducateur dans des centres jeunesse.

« C’était le plus beau couple au monde. […] Ils ont fondé une famille magnifique, et Jaël était vraiment une mère exceptionnelle », a révélé cette personne, qui a déclaré être « sous le choc ».

Robert David, un ami de longue date des parents de Mme Cantin, a été décontenancé par la nouvelle. « C’est absolument incompréhensible. Difficile de trouver une famille sans histoire qui s’aimait autant », a-t-il dit.

« C’est le genre de famille qui était toujours ensemble, a-t-il ajouté. Ils passaient tout leur temps ensemble. Ils allaient à Disney World. » M. David voyait le couple le plus souvent à l’occasion de rassemblements familiaux, environ une fois par année.

« Il n’y en a plus beaucoup, de ces familles à six enfants, a-t-il noté. Six enfants désirés, voulus et aimés. C’est encore plus dramatique. Et ils se retrouvent orphelins de mère aujourd’hui. »

M. David, tout comme l’autre personne contactée par La Presse jeudi après-midi, a rejeté d’un revers de main l’hypothèse de la violence conjugale.

Caroline Salem a connu Jaël Cantin il y a plusieurs années dans le cadre d’activités de vente de produits de beauté Mary Kay, activités qu’a pratiquées Mme Cantin pendant un an et demi. Les deux femmes se sont côtoyées pendant environ un an. « C’était une personne très attachante, énergique, toujours là pour les autres. Une mère formidable, aussi », a raconté Mme Salem.

— Avec la collaboration de Daniel Renaud