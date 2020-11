(Montréal) Une série de fusillades survenues à Montréal-Nord et à Rivière-des-Prairies dimanche soir dans un court laps de temps ont fait trois blessés. On ignore pour le moment si les évènements sont liés.

Mayssa Ferah

La Presse

Des tirs ont d’abord été entendus à Montréal-Nord peu après 17 h 30 au coin de l’avenue Lapierre et de la rue Pascal. À l’arrivée des policiers, aucune victime n’est localisée malgré des traces d’impacts de projectiles sur deux voitures. Des douilles ont également été retrouvées sur la rue Pascal.

Un homme dans la vingtaine atteint par balle s’est présenté à l’hôpital peu après. Il a dû subir une chirurgie d’urgence pour des blessures sérieuses, précise l’agent Raphaël Bergeron, porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

La police ignore à ce stade-ci de l’enquête si le jeune homme a été blessé dans l’évènement survenu plus tôt. « La rencontre avec [la victime] après sa chirurgie pourra déterminer si sa blessure a un lien avec l’attaque », poursuit l’agent Bergeron.

Tirs à Rivière-des-Prairies

Aux alentours de 21 h 35, un homme dans la cinquantaine stationné devant sa maison a été atteint par balle en sortant de sa voiture. Le tireur se trouvait alors dans un véhicule immobilisé devant la résidence, sur la 63e Avenue, non loin du boulevard Perras à Rivière-des-Prairies.

L’homme a été blessé au haut du corps et la police est toujours en attente d’un bilan de santé. Le suspect a pris la fuite.

« On ignore pourquoi il aurait été la cible de coups de feu », a expliqué l’agent Raphaël Bergeron au sujet de la victime.

Quelques minutes plus tard à Rivière-des-Prairies, un suspect non-identifié a tiré un conducteur dans le stationnement d’un édifice résidentiel vers 21 h 40. Le chauffeur a quitté les lieux, mais on ignore s’il a été blessé puisqu’il ne s’est pas présenté aux autorités.

Vers 22 h 30, près d’une heure plus tard, un homme dans la vingtaine a été blessé par balle au haut et bas du corps sur le balcon de son appartement à l’angle du boulevard Armand-Bombardier et de l’avenue Jean-Vincent, toujours à Rivière-des-Prairies. On ne craint pas pour sa vie.

« Comme pour les autres dossiers, les enquêteurs tenteront de déterminer ce qui s’est passé et s’il y a un lien à faire entre les différents évènements », indique Raphaël Bergeron. Aucune description de suspect n’est disponible pour le moment.