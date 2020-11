Procès pour viol et attentat à la pudeur

La Couronne s’attaque au récit « absurde » de Gilbert Rozon

Une plaignante « fiable » et « sincère » motivée non par la vengeance, mais par la volonté de protéger sa fille. Un accusé à la version « absurde » qui défie « toute logique ». C’est ainsi que le procureur de la Couronne a résumé la preuve jeudi au procès pour viol et attentat à la pudeur de Gilbert Rozon, dont le sort sera scellé le mois prochain.