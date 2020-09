L’auteur Yvan Godbout acquitté de production de pornographie juvénile

Dans une décision majeure pour la liberté artistique et d’expression, l’auteur Yvan Godbout et son éditeur ont été acquittés jeudi d’avoir produit de la pornographie juvénile dans le roman d’horreur Hansel et Gretel. Le juge critique une loi « aléatoire » et « extrêmement large » susceptible de criminaliser la lecture de certains classiques et polars à la bibliothèque.