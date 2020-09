Lettres empoisonnées

Pascale Ferrier accusée de menaces de mort contre Trump

La mère de famille de Saint-Hubert accusée d’avoir envoyé des lettres empoisonnées à Donald Trump et à des policiers américains a menacé d’envoyer encore plus de poison et « d’utiliser son fusil » si le président ne retirait pas sa candidature à l’élection du 3 novembre prochain, selon le FBI.