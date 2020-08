La mort de cette petite fille et les révélations sur les traitements qui lui avaient été infligés avaient bouleversé le Québec et incité le gouvernement à lancer diverses initiatives.

(Montréal) La mort de la fillette de Granby en 2019 a été marquée par « des manquements à toutes les étapes du processus clinique et légal » visant à la protéger, conclut la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) dans un rapport d’enquête publié mardi.

Mayssa Ferah

La Presse

« Combien d’enfants devrons-nous encore pleurer, combien d’enfants allons-nous laisser être victimes de maltraitance, victimes de notre tendance à banaliser l’inacceptable. Quand notre système de protection, au-delà des mots, prendra-t-il le parti des enfants et de leurs droits ? », s’interroge par communiqué Suzanne Arpin, vice-présidente de la CDPDJ.

La Commission a émis plusieurs recommandations dans son rapport dévoilé mardi.

On suggère que l’obligation d’une évaluation du lien d’attachement soit systématiquement réalisée et soit inscrite dans la Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ), quand le délai maximum de placement est atteint et qu’un projet de vie est envisagé.

Le point de vue de l’enfant doit être entendu et pris en compte. Il doit être rencontré souvent et pouvoir s’exprimer en toute sécurité et confidentialité auprès des intervenants, ajoute-t-on dans le rapport.

Le rapport recommande aussi de se pencher sur les conditions de travail des intervenantes et intervenants de la DPJ pour régler le problème de recrutement et mieux retenir le personnel.

« Les enfants ne devraient pas être victimes des bris de services et des changements répétés d’intervenantes et d’intervenants. Les enfants méritent d’être connus par les personnes qui doivent les protéger et établir avec celles-ci une relation d’aide qui soit de qualité » plaide Mme Suzanne Arpin.

La Commission demande la création d’une formation sur la protection de la jeunesse auprès des éducateurs à la petite enfance. On suggère aussi de revoir les critères d’accréditation des Centres de la petite enfance (CPE) pour garantir que tous reçoivent une formation dans leur cursus sur la Loi et sur l’obligation de signaler.

L’enquête avait été requise par Lionel Carmant, ministre délégué aux Services sociaux, à la suite du drame de Granby, qui avait bouleversé la province en entier.

La fillette de Granby était victime de négligence et de violence de la part de ses parents. Elle faisait l’objet d’un dossier à la DPJ depuis quelques années. Elle a été retrouvée chez elle en avril 2019 ligotée et mal nourrie. Son décès avait été constaté à l’hôpital peu après.