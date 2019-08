Des agriculteurs ciblés par des activistes véganes

La cyberintimidation de la part d'activistes véganes est un facteur de stress et de détresse de plus en plus important pour les agriculteurs, selon une psychologue qui travaille dans le milieu agricole. Un comité de la Chambre des communes se penche d'ailleurs sur des stratégies pour contrer le problème.

L'agricultrice Mylène Bégin, copropriétaire de la ferme Princy en Abitibi-Témiscamingue, a créé, il y a quelques années, un compte Instagram pour « raconter le quotidien à la ferme », mais aussi pour lutter contre « la désinformation et l'image parfois négative » de l'agriculture. Aujourd'hui, la jeune femme qui est suivie par 14 000 abonnées doit constamment se défendre contre ce qu'elle qualifie d'intimidation de la part de militants véganes.

« J'ai récemment modifié les paramètres de mon compte, parce que je recevais plus d'une centaine de messages négatifs quotidiennement, je devais me lever chaque jour une heure plus tôt, seulement pour effacer des commentaires ».

Plusieurs des internautes qui s'en prennent à elle comparent l'insémination artificielle des vaches au viol et utilisent les mots « meurtre » et « kidnapping » pour décrire le travail des éleveurs de bovins.

Certains messages qu'elle reçoit lui font craindre pour sa sécurité.

« Il y en a un qui a pris des captures d'écran de mes photos, il les a partagés sur son compte en ajoutant des couteaux dans mon visage et en écrivant le mot psychopathe dans le front, il m'a tellement fait peur », a relaté l'agricultrice âgée de 26 ans.

En entrevue à La Presse canadienne, elle a déploré que « des gens de la ville » qui ne connaissent pas l'agriculture jugent aussi sévèrement les éleveurs.

« Ça affecte psychologiquement, c'est très lourd même si on essaie de ne pas les lire. La population devient déconnectée de l'agriculture, on a tous un grand-père qui a fait de l'agriculture, mais aujourd'hui, aux yeux de plusieurs personnes, on est des violeurs et des empoisonneurs, c'est ce qui me fait le plus de peine ».

Source de stress

Pierrette Desrosiers, psychologue dans le milieu agricole, affirme que l'intimidation de la part de militants véganes sur les réseaux sociaux est « une source de stress » avec laquelle doivent composer de plus en plus d'agriculteurs.

« À l'école, des enfants d'agriculteurs commencent à subir de l'intimidation en se faisant traiter d'enfants de pollueurs ou alors des enfants répètent ce qu'ils ont vu sur les réseaux sociaux et disent que les agriculteurs violent les vaches (en référence à l'insémination artificielle). C'est maintenant un facteur de stress important pour les producteurs, ça n'existait pas il y a un an ou deux ».

La psychologue, qui est aussi fille et femme d'agriculteurs, a précisé que certains éleveurs craignent que leurs enfants refusent de prendre la relève en raison de « ces débats ».

Pierrette Desrosiers dénonce ce qu'elle qualifie de stratégie de communication de certains groupes de protections des animaux et d'associations véganes.

« On cherche à toucher les émotions, à marquer très fort l'imaginaire, on prend des mots comme viol et meurtre pour frapper l'imaginaire. C'est de l'anthropomorphisme ».

L'anthropomorphisme est l'attribution aux animaux des réactions et des sentiments propres à l'espèce humaine.

Au printemps dernier, le Comité permanent de l'agriculture et de l'agroalimentaire de la Chambre des communes a présenté un rapport sur la détresse que vivent plusieurs agriculteurs. Les députés qui composent ce comité demandent au gouvernement d'élaborer « des campagnes et des stratégies de sensibilisation du public ayant pour but de lutter contre le problème croissant de la cyberintimidation, de l'intimidation et des menaces touchant les travailleurs agricoles du Canada ».

Le comité recommande également qu'Ottawa envisage « d'inclure dans le Code criminel les formes d'intimidation ou de cyberintimidation ciblant des groupes de Canadiens en fonction de leur métier ou de leur lieu de résidence. »

Une tactique contre-productive

Le conférencier Frédéric Côté-Boudreau, docteur en philosophie et auxiliaire d'enseignement à l'Université Queen's, s'intéresse aux questions éthiques liées au mode de vie végane.

Il est lui-même végane et souhaiterait qu'on reconnaisse les animaux en tant qu'égaux des humains.

Il est toutefois d'avis que le langage utilisé par certains défenseurs des droits des animaux sur les réseaux sociaux n'aide pas la cause.

« C'est contre-productif pour les véganes. J'ai rarement vu quelqu'un être convaincu avec ce genre d'approche qui divise. Quand on se fait dire qu'on est cruel, on est moins réceptif à ce que l'autre dit. »

Cependant, il soutient du même souffle qu'il partage les préoccupations des militants les plus durs.

« En même temps, je comprends l'énergie et la passion des activistes qui sont dans cette position, je partage en partie ce qu'ils ressentent envers les éleveurs, envers l'exploitation, envers notre société qui ne prend pas au sérieux les violences que subissent les animaux, mais pour que le mouvement grandisse, il faut un discours beaucoup plus pacifique ».

Sa thèse de doctorat défend notamment l'idée que les animaux devraient avoir le droit de faire des choix, par exemple « de déterminer où vivre, avec qui développer des relations et quoi faire de leurs journées ».

« On a amplement de preuves scientifiques sur la vie émotionnelle et sur la capacité à souffrir des animaux, c'est très bien démontré que de se faire mutiler à froid, se faire entasser, de ne pas pouvoir bouger normalement, de ne pas pouvoir développer des relations sociales saines, on sait que ça a d'énormes impacts psychologiques et physiques sur les animaux ».