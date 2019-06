Des victimes d'actes criminels s'adressent à la Cour suprême

Le gouvernement donne d'une main et reprend de l'autre, dénoncent des victimes d'actes criminels. Prestataires de l'aide sociale, elles ont vu leur chèque diminuer en recevant des indemnités pour leurs séquelles. Elles demandent maintenant à la Cour suprême d'entendre leur cause.

La vie de Vlad a basculé par une banale journée de janvier 2011. L'expert en sinistre parlait à une employée dans une banque de Montréal quand deux hommes cagoulés sont arrivés en courant. L'un d'eux l'a frappé à la tête avec son revolver. L'homme alors âgé de 52 ans est tombé par terre.

« Il y a eu un avant et un après », poursuit Vlad, qui n'a pas voulu être identifié plus spécifiquement.

Crises d'angoisse, syndrome de choc post-traumatique, dépression sévère : il vit depuis des années avec les conséquences de cette journée. Particulièrement malchanceux, il s'est de nouveau retrouvé au mauvais endroit au mauvais moment un an et demi plus tard, alors que des policiers pourchassaient un homme en fuite. Il a été projeté contre une porte en verre dans la course, subissant de nouveau une blessure à la tête et un traumatisme.

Le programme d'Indemnisation des victimes d'actes criminels (IVAC), un régime relevant de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), lui a reconnu une incapacité partielle en lien avec les événements et lui verse une somme tous les mois. Mais ayant perdu son emploi quatre mois après le braquage de la banque - « j'avais la tête ailleurs », dit-il -, Vlad est devenu prestataire de l'aide sociale. Or, dans cette situation, les prestations sont amputées en raison des indemnités reçues à titre de victime.

Vlad et deux autres personnes demandent maintenant à la Cour suprême de se pencher sur cette situation, qu'ils jugent illégale.