Un Québécois atteint par balle à Saint-Martin succombe à ses blessures

Sylvain Valade aurait tenté de protéger sa fille lors d'un vol à main armée mercredi dernier sur une plage de l'île antillaise.

« Les images tournent sans cesse dans ma tête, et le bruit du coup de feu me hante », a écrit sa fille Yanie Valade sur Facebook. La jeune femme a publié des photos de vacances prises avant le drame, montrant son père tout sourire à ses côtés. « Mon papa d'amour, tu es parti en héros, tu m'as sauvé la vie et tu m'as protégée jusqu'à ton dernier souffle, comme tu l'as toujours fait », a-t-elle souligné.

L'événement est survenu mercredi soir vers 23 h sur Beacon Hill, a précisé la police de la partie néerlandaise de l'île, dans un communiqué. M. Valade a été traité sur place avant d'être transporté en Floride vu la gravité de son état. Il a succombé à ses blessures par la suite.

La police de Saint-Martin a demandé l'aide du public, indiquant que « l'enquête progresse, mais les informations ne rentrent pas assez vite ». Le suspect n'a pas encore été retrouvé.